Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат снова попросил об УДО

Экс-депутат Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой, в очередной раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Его рассмотрит Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Михаил Глущенко был осужден 28 августа 2015 года. Приговор - 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Официально началом исчисления срока считается 16 июня 2009 года, концом - 15 июля 2026 года. На момент подачи ходатайства неотбытый срок Глущенко составил пять лет и семь дней.

Прежде Михаил Глущенко уже подавал ходатайства об УДО.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, во время отбывания наказания Михаил Глущенко зарекомендовал себя положительно: он дисциплинирован, исполнителен, активно участвует в общественной жизни исправительной колонии, правил не нарушал, взысканий не имеет, к конфликтам не склонен. В случае УДО Глущенко готов приступить к работе, чтобы скорейшим образом социализироваться и стать полноценным членом общества, аргументирует его адвокат. К ходатайству прилагается и гарантийное письмо от работодателя, но его имя не раскрывается.

Кроме того, Михаил Глущенко как заслуженный тренер России готов участвовать в развитии спорта и физкультуры, в том числе в роли мецената. Несколько общественных деятелей сочли возможным ходатайствовать перед судом об условно-досрочном освобождении экс-депутата и поручиться за него.

Судебное заседание по делу Михаила Глущенко назначено на 22 сентября.