Под Калининградом арестовали мужчину, ранившего ножом беременную жену

Мужчину, напавшего с ножом и топором на свою беременную жену и угрожавшего убить двухлетнюю дочь, заключили под стражу по ходатайству следствия.

Происшествие случилось ночью 12 августа в частном доме поселка Коврово Зеленоградского района Калининградской области. 34-летний местный житель в алкогольном опьянении ранил свою жену, находящуюся на девятом месяце беременности. Затем он схватил на руки двухлетнюю дочь и угрожал убить ее.

Женщина получила резаные раны обеих рук. Ей удалось выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям. В доме, кроме девочки, оставались двое ее сыновей от первого брака, 6 и 9 лет, которые спали на втором этаже.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину и освободили детей, из которых никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" и "незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, задержанный признал вину, указав в качестве мотива бытовую ссору на почве ревности. 13 августа Зеленоградским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый, не имеющий регистрации на территории Калининградской области и постоянного источника дохода, может скрыться от органов следствия и оказать давление на потерпевших. Мужчина водворен в следственный изолятор до 12 октября 2021 года.