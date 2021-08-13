Как Темрюк переживает обрушившийся на город мощный удар стихии

Еще на подъезде к городу автотрассы перекрывает вода, поэтому и наша машина едет с трудом. Асфальта под водной преградой не видно - он показывается только спустя время. А буквально через несколько минут после того, как мы въехали в Темрюк, начался небывалый ливень. Причем он падал с неба такой плотной стеной, что под порывами ветра вода колышется, и создается ощущение, будто здешнее Азовское море стоит вертикально и находит волнами.

В Темрюкской школе № 1 разместился пункт эвакуации. Ее директор на ногах с шести часов утра, когда на них обрушилась стихия.

- К нам привезли восемь человек, их всех разместили в спортзале. От администрации доставили одеяла и полотенца. К 21.00 планируют доставить кровати, чтобы люди могли переночевать. Для всех обеспечено горячее питание, - рассказывает директор школы Елена Трошина. Видно, что она очень взволнована и переживает. И есть от чего.

В спортзале видим несколько человек, которых эвакуировали из домов на соседних улицах. Одна из них - Ольга Шицкая, женщина пришла с двумя детьми, которым 10 и 15 лет. Всего месяц назад они с семьей переехали из Сибири и сделали ремонт в своем новом доме. Но теперь он стоит в воде.

- Ночью и рано утром начала подниматься вода, затопило кухню, гараж, воды - выше колена, - со слезами на глазах рассказывает Ольга. - Находиться там невозможно - у нас одноэтажный дом. Что же теперь делать? Мы все потеряли… Проводку залило, кровати залило. Машину муж отогнал чуть повыше, чтобы ее не хоть спасти. Мы позвонили в МЧС -не знали даже куда идти, тут нет родственников. Нас эвакуировали сюда, в школу.

Рядом сидит еще одна женщина - Мария Романова, ей 71 год. Она с внуком, а дочь и зять, родители ребенка - вернулись в дом, который затопило по окна.

- Там у нас воды по пояс, - жалуется Романова. - Я вот сижу здесь, "сторожу" внуков, а они там… У меня сердце не на месте… Так переживаю.

На Темрюк действительно обрушилась небывалая беда - даже на центральных улицах асфальт скрылся под потоками воды. А территории, расположенные чуть-чуть в низине, затопило полностью. Причем водой оказались покрыты целые улицы. Из-за удара стихии обесточило часть города, ремонтные бригады работают, но никто не берется сказать, сколько человек осталось без света. Интернет в городе работает с перебоями - иногда есть, иногда нет. И эти скачки невозможно спрогнозировать.

На улице Володарского в Темрюке вода доходит до колена. Рядом с одним из домов стоит мужчина в брезентовом плаще с капюшоном и высоких сапогах. Сверху неистово хлещет дождь.

- Если так будет продолжаться еще два часа, наш дом затопит, - говорит местный житель Виталий Брытков. - Весь огород залило, подвал тоже, канализация не работает.

По нашей просьбе он идет показать приусадебный участок - там море вместо посадок картошки, помидор и моркови.

- Весь урожай, считай, пропал, - сокрушается Виталий. - Мы все слушаем прогноз погоды. А там по прогнозам дождь будет идти всю ночь. Представьте, что тут будет?

Мы беседуем, стоя по колено в воде. Спасают только высокие сапоги: о мои рыбацкие ботфорты плещутся настоящие волны.

Поездив по городу, становится понятно, что похожая ситуация, почти на всех улицах, которые теперь обезлюдили. Не работают и почти все магазины. Многие частные дома затоплены по окна, особенно в низинах.

- Если дождь продолжится еще два часа, наш дом затопит, - повторяет еще раз Брытков. - Тогда надо будет взять детей и пережидать в пятиэтажке у родственников. Другого выхода нет. Но мы потеряем все, что есть в доме. Такую катастрофу мы уже пережили в 2000 году, когда наш Темрюк тоже полностью накрыло водой.

Администрация Темрюкского района обезлюдела: центральный вход закрыт, а почти все сотрудники - на ликвидации последствий удара стихии или дома, поскольку их жилье тоже затопило. С большим трудом удалось разыскать главу района Федора Бабенкова. Мы поговорили с ним в тот момент, когда он шел с одного совещания на другое по поводу сложившейся ситуации.

- Сейчас в районе объявлена чрезвычайная ситуация. Для ликвидации последствий работает 13 мотопомп и 12 единиц тяжелой техники - трактора, пожарные автомобили, - рассказывает глава Темрюкского района Федор Бабенков. - По району работает более 80 человек в оперативных группах. А также все МУПы, которые обслуживают население. По району развернуто семь стационарных пунктов размещения. В них находится сейчас 16 человек, которые обратились за помощью в администрацию. Также в течение дня проводилась чистка ливневых каналов. Больше говорить не могу, извините, вы видите, что происходит - надо координировать работу.

Ни экстренные службы, ни местные власти пока не смогли сказать точное число пострадавших от удара стихии или назвать, сколько подтопило домов. Но складывается ощущение, что город почти весь накрыло водой. По неутешительному прогнозу синоптиков, очередной удар стихии ожидают вечером или ночью, поскольку дождь не прекращается.

По улицам города в настоящий момент курсируют машины МЧС, которые передают одно и то же сообщение: "Уважаемые граждане, в ближайшее время ожидается выпадение сильных осадков. В случае подтопления, необходимо собрать вещи и выйти на возвышенные участки местности"…