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13.08.2021 21:30
Рубрика: Общество

На Кубани продолжает действовать пять штормовых предупреждений

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кубани

На территории Краснодарского края в настоящий момент продолжает действовать сразу пять штормовых предупреждений, которые связаны риском возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Об этом в пятницу вечером сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Эти предупреждения связаны с сильными осадками в виде дождя и града, усилением ветровой нагрузки до 25 метров в секунду, а также формированием смерчей и так называемыми обвально-осыпными процессами.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, накануне в 22.00 циклон начал воздействовать на территории края в границах муниципалитетов Азовского побережья (Приморско-Ахтарский, Ейский, Темрюкский и Славянский районы) и Черноморского побережья (Анапа, Новороссийск и Геленджик).

Напомним, уже шесть муниципалитетов Краснодарского края ввели режим ЧС на своих территориях. Об этом объявили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Славянском и Ейском районах. Практически по всему краю идут мощные ливни, за считанные часы выпадают двух-трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями, перекрытиями дорог.

В готовности находится 76 пунктов временного размещения вместимостью более 18 тысяч человек.

В пятницу губернатор Вениамин Кондратьева провел экстренное заседание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии.

- Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе - проводить эвакуацию жителей, -заявил глава региона.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Краснодарского края
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По данным МЧС, прогнозируется смещение циклона в сторону городов Крымск, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Кропоткин, Тихорецк с активной фазой воздействия с 15:00 13 августа до 18:00 14 августа 2021 с выпадением до 140 мм осадков.

Для усиления группировок в город Анапа, Крымский и Темрюкский районы дополнительно передислоцированы аэромобильная группировка плавсредства центра ГИМС Главного управления и сводный отряд МЧС России. В Главном управлении в круглосуточном режиме функционирует оперативный штаб.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 628 человек личного состава и 191 единица техники, в том числе от МЧС России - 195 человек личного состава, 48 единиц техники и 3 плавсредств.

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