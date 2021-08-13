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13.08.2021 14:05
Рубрика: Экономика

Под Керчью создадут каскад озер для предотвращения потопов

Текст: Илья Изотов (Керчь)

В Керчи в месте разлива реки Катерлез предполагается создать каскадные озера, которые будут задерживать быстрое затопление центральных улиц города. Об этом заявлено по итогам выезда врио главы администрации Керчи Святослава Брусакова и председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка в соседний Ленинский муниципальный район.
В Керчи из-за подтопления перекрыли центральные улицы

Создание каскадных озер поможет в дальнейшем избежать стремительного подтопления территории города в районе стадиона им. 50 лет Октября. Сегодня же, в качестве временной меры, позволяющей быстрее слить воду из спортсооружения, пришлось демонтировать часть парапетов на пути потоков. Также коммунальщики ускорили сток воды в море в районе порта и оптового рынка.

Как заявил премьер-министр Совмина РК Юрий Гоцанюк, силами МЧС и коммунальных служб, предприятий города предпринимаются все меры для минимизации последствий подтопления.

- По прогнозам должно увеличиться количество осадков, но ситуация под контролем, - заверил Гоцанюк. - Мы объехали точки, откуда можем ожидать притока воды. Это три реки - Катерлез, Восточный Булганак и Мелек-Чесме. Критической ситуации нет: все водосборы - регулируемые. Что касается возможных подтоплений - ситуация пока под контролем, и мы не ожидаем никаких большой подтоплений в Керчи. Все лишь три дворовые территории, но вода оттуда откачивается.

Водо- и электроснабжение во всех районах Керчи восстановлено. Общественный транспорт продолжает работу, изменив часть маршрутов.

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