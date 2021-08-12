В Крыму вновь объявили о сильных ливнях и двухметровых волнах в море

Главное управление МЧС по Республике Крым распространило новое штормовое предупреждение о сложных метеорологических условиях на полуострове 12,13 и 14 августа.

По данным синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в центральных, южных и восточных районах Крыма в четверг ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - более 50 миллиметров, грозы, крупный град и шквал 20-25 метров в секунду.

Также в течение суток 13 августа в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Анапы и в западной половине Азовского моря ожидается усиление северного ветра до 12-17 метров в секунду, что может вызвать волны высотой до двух метров. Местами при грозах - шквалы 21-26 метров в секунду, местами очень сильный дождь с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Напомним, сегодня утром из-за сильного ливня был подтоплен участок трассы "Таврида" в Ленинском районе, а в селе Красногорка от подтопления пострадали 170 придомовых участков и 90 частных домов.