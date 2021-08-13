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13.08.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Серию потопов в Крыму признали ЧС федерального уровня

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Череду залповых ливней и затоплений в Республике Крым в июне-июле 2021 года признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Такое решение принято на заседании правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством министра Евгения Зиничева. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
В Керчи из-за подтопления перекрыли центральные улицы

Как уточнил глава региона, всего за два месяца подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципалитетах Республики Крым. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 километров. Пострадали 4082 человека, из которых двое погибло. Одна женщина до сих пор не найдена. Еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

- От общего количества пострадавших граждан 867 человек частично утратили имущество первой необходимости и еще 1692 человека полностью утратили его, - уточнил Сергей Аксенов. - В общей сложности единовременную материальную помощь получили около 3500 человек.

На ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 миллиона рублей. По поручению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина произведена оценка причиненного ущерба, и по предварительным данным он достигает 4,7 миллиарда рублей. Однако подсчет продолжается.

Сегодня город Керчь переживает новый удар стихии, и там по некоторым прогнозам синоптиков может выпасть в ближайшие сутки до двух месячных норм осадков. К ликвидации последствий ЧС привлечены более 200 человек и 58 единиц техники.

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