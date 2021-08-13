Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России

Ненастье будет бушевать в субботу и воскресенье в южных регионах страны.

В Крыму, Ростовской, Саратовской областях, в Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии ожидаются сильнейшие ливни, грозы, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, наиболее опасной погода будет в Крыму, где пройдут "небывалые дожди" и выпадет более 50 мм осадков. Над Черным морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

"14 августа ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с", - приводит слова Вильфанда агентство ТАСС.

Помимо южных регионов в зоне сильнейших дождей окажется в выходные Эвенкийский район Красноярского края.

В Москве выходные, напротив, порадуют хорошей погодой. Суббота обещает быть погожей - дожди прекратятся, воздух днем прогреется до 25 градусов. В воскресенье будет ещё теплее, но снова есть вероятность дождей. В понедельник - до +28 днем. Это выше нормы на 2-3 градуса для середины августа, рассказала ранее "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Следующая неделя в столичном регионе также будет вполне теплой и летней.