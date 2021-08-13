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13.08.2021 21:34
Рубрика: Происшествия

Затопленный центр Керчи сняли с воздуха

Текст: Илья Изотов (Керчь)

В интернете опубликована снятая с высоты птичьего полета видеозапись затопленной в середине августа Керчи. Ее снял с помощью квадрокоптера блогер Иван Корсаков.

Фото: Алла Дмитриева
В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц

По последним данным синоптиков, в Керчи за последние сутки выпало более двухмесячных осадков. Дождь, хоть и не такой обильный, продолжался целый день. Затоплен стадион имени 50 лет Октября, соседние автосервисы, а также улицы Маршала Еременко и Вокзальное шоссе. Ворота стадиона специально открыли, чтобы вода могла уходить в реку Мелек-Чесме. Сегодня властям пришлось даже демонтировать часть парапета у стадиона, чтоб поток воды мог быстрее покинуть стадион и уйти в море.

Вышли из берегов Катерлез, Восточный Булганак и Мелек-Чесме. Но как отметил автор видео, в этой раз, по сравнению с серединой июня, Керчь проще переживает потоп, потому что осадки распределились в течение суток. А в июне такой же объем выпал за несколько часов. Положительно сказалась и расчищенное за лето русло реки Мелек-Чесме.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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Тем не менее в жилом секторе оказались подтоплены частные домовладения на улице Глухова и в Вокзальном переулке. Оттуда росгвардейцы эвакуировали 10 человек, в том числе четырех детей. Как уточнил врио мэра Керчи Святослав Брусаков, эвакуация прошла по просьбе самих людей, опасавшихся усиления потопа.

Всего в ликвидации последствий ЧС в Керчи задействованы 1036 человек, 297 единиц техники и 18 плавсредств, 48 мотопомп. В готовности к приему населения - 26 пунктов временного размещения, вместимостью 8410 человек. Но власти все-таки называют ситуацию контролируемой и надеются, что массовая эвакуация не потребуется, а июньский сценарий в Керчи не повторится.

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