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13.08.2021 21:21
Рубрика: Общество

"Роскосмос" предложил NASA помощь с кораблем Starliner

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" направил NASA письменное предложение о готовности помочь в устранении неисправностей в космическом корабле Starliner.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выразил готовность направить российских специалистов на помощь США. Так он прокомментировал информацию о том, что Boeing вернет космический корабль Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях.

Фото: Роскосмос
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"

Направлено соответствующее письмо за подписью заместителя генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как говорится в заявлении Boeing, официальная причина ситуации с возвращением Starliner в сборочный цех - "для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг". Напомним: корабль CST-100 Starliner установили на ракете-носителе Atlas V, инженеры Boeing несколько дней пытались отремонтировать корабль без демонтажа.

Компания обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner. На данный момент специалисты посредством проведения тепловых и электрических процедур смогли восстановить работу девяти из них. Boeing ведёт совместное расследование с NASA и компанией-производителем жидкостных ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne.

Фото: @SpaceX/twitter.com
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Первый тестовый полёт корабля прошёл 20 декабря 2019 года: он закончился неудачей. На корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане. Впоследствии, по информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, также были применены изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour, пишет "Интерфакс".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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