Росстат: ВВП России во II квартале вырос до 10,3%

Согласно информации ведомства, значительный рост пассажирооборот - на 250%. Розничная торговля выросла на 23,5%, а оптовая - на 19,8%. обрабатывающие производства во втором квартале выросли на 11,4%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 7,8%.

Ранее Росстат подтвердил, что в первом квартале ВВП упал на 0,7% в годовом выражении.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в I полугодии 2021 года составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года. В ведомстве отметили, что восстановление экономики продлится еще какое-то время, но уже есть первые признаки завершения этого процесса.