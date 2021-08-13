Синоптик предупредил россиян о новой климатической эпохе

Россияне в будущем столкнутся с началом новой климатической эпохи. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Тишковец отметил, что критического влияния на жизнь эти изменения не окажут.

"Четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", - пояснил синоптик RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" отметил, что создание экологически чистых производств и переходит на "зеленую экономику" позволит сдержать повышение температуры на Земле. Если же необходимые усилия предприняты не будут, то температура может вырасти сразу на пять градусов. При этом, по его мнению повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, сейчас уже вряд ли возможно.