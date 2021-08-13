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Рубрика: Происшествия

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого Куранова

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в государственной измене Александра Куранова, гендиректора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). Он пробудет в СИЗО как минимум до 9 октября. Об этом сообщает ТАСС.

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ФСБ задержала 73-летнего ученого в четверг. По неподтвержденным данным, он подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. Куранов имел тесные связи с американскими коллегами, был участником международных ассоциаций и вел работы по заказам многих стран мира.

Еще до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения. Официальных обвинений Куранову пока не предъявили.

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