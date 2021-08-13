Tesla сыпется. Американец дважды избавился от Model X

Для некоторых автолюбителей приобретение электромобиля Tesla является мечтой. Но не для Серхио Родригеса, который дважды имел горький опыт владения Model X.

Первая Model X 2019 года выпуска отличилась тем, что по передней стойке кроссовера в салон начала проступать вода. В специализированном сервисе указали на проблему с лобовым стеклом. Устранить дефект не удалось. Тогда американский автопроизводитель просто выкупил электрокар и взамен предоставил владельцу новый Model X. Этот экземпляр оказался также не идеальным.

Как пишет Autoevolution, 10 августа Родригес вернул вторую Model X из-за частых поломок. Об этом он рассказал в видео на странице в Twitter.

Model X была выдана владельцу в марте 2020 года. С тех пор на электромобиле успели трижды заменить стеклоподъёмник водителя. С данной проблемой пришлось посетить дилера Tesla шесть раз.

Кроме того, на кроссовере заменили восемь полуосей, рычаг подвески, температурный переключатель кондиционера, моторчик заднего лючка, три комплекта фонарей. Ещё наблюдались сбои в работе системы помощи при парковке, тачскрина мультимедиа, ремня безопасности заднего пассажира. К слову, дефекты с подвеской у Model X и Model S являются известной проблемой.

Примечательно, что Родригес теперь ездит на Ford Mustang Mach-E. Американец публично похвалил эту машину.

Известна и судьба вышеупомянутого первого экземпляра Model X. Электрокар отправился на Украину. Нового хозяина, вероятнее всего, также ожидают поломки в дефектном кроссовере.