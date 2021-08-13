Toyota продала 50-миллионный экземпляр Corolla

Австралийское подразделение Toyota сообщило о продаже 50-миллионного экземпляра Corolla. Модель по-прежнему возглавляет список самых популярных автомобилей в мире.

В компании отметили, что австралийский рынок сыграл в судьбе Toyota Corolla значительную роль: во-первых, Австралия была в числе первых рынков, куда начались поставки седана KE10 в 1966 году, во-вторых, за 54 года присутствия модели на местном рынке было продано 1.5 миллиона экземпляров.

Подсчитано, что в мире каждые полминуты продаётся по одной "Королле". Модель продаётся в 150 странах мира и производится на 12 заводах в Японии, Бразилии, Венесуэле, Китае, Пакистане, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции, США и Великобритании.

Отметим, что некоторые эксперты не согласны с тем, что Toyota Corolla является самым продаваемым авто в мире, так как учитываются модели, которые не имеют с Corolla ничего общего, кроме названия. Вторым самым популярным авто является Volkswagen Beetle, разошедшийся тиражом более 21 млн единиц.

В России седан Toyota Corolla стоит от 1 580 000 рублей. Он оснащается 122-сильным бензиновым двигателем, пару которому может составить МКП или вариатор.