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13.08.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Toyota продала 50-миллионный экземпляр Corolla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Австралийское подразделение Toyota сообщило о продаже 50-миллионного экземпляра Corolla. Модель по-прежнему возглавляет список самых популярных автомобилей в мире.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В компании отметили, что австралийский рынок сыграл в судьбе Toyota Corolla значительную роль: во-первых, Австралия была в числе первых рынков, куда начались поставки седана KE10 в 1966 году, во-вторых, за 54 года присутствия модели на местном рынке было продано 1.5 миллиона экземпляров.

Подсчитано, что в мире каждые полминуты продаётся по одной "Королле". Модель продаётся в 150 странах мира и производится на 12 заводах в Японии, Бразилии, Венесуэле, Китае, Пакистане, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции, США и Великобритании.

Отметим, что некоторые эксперты не согласны с тем, что Toyota Corolla является самым продаваемым авто в мире, так как учитываются модели, которые не имеют с Corolla ничего общего, кроме названия. Вторым самым популярным авто является Volkswagen Beetle, разошедшийся тиражом более 21 млн единиц.

В России седан Toyota Corolla стоит от 1 580 000 рублей. Он оснащается 122-сильным бензиновым двигателем, пару которому может составить МКП или вариатор.

#Toyota