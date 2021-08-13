Трилогия классических частей GTA получит улучшенное переиздание

Три блокбастера 2000-х: GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, будут переизданы для современных консолей и ПК.

Утечки об этом появлялись и ранее, теперь эту информацию подтверждает авторитетнейшее издание Kotaku.

При этом сообщается, что улучшенная трилогия уже почти готова, и релиз состоится этой осенью - в конце октября или в начале ноября - на всех актуальных платформах, включая мобильные и Nintendo Switch.

Обновленные версии разрабатываются на движке Unreal Engine студией Rockstar Dundee, в портфолио которой работа над Crackdown 2, Crackdown 3 и Master Chief Collection.