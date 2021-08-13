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Трилогия классических частей GTA получит улучшенное переиздание

Текст:   Богдан Бобров
13.08.2021,  
10:00
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Три блокбастера 2000-х: GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, будут переизданы для современных консолей и ПК.

Утечки об этом появлялись и ранее, теперь эту информацию подтверждает авторитетнейшее издание Kotaku.

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При этом сообщается, что улучшенная трилогия уже почти готова, и релиз состоится этой осенью - в конце октября или в начале ноября - на всех актуальных платформах, включая мобильные и Nintendo Switch.

Обновленные версии разрабатываются на движке Unreal Engine студией Rockstar Dundee, в портфолио которой работа над Crackdown 2, Crackdown 3 и Master Chief Collection.

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Фото: Пресс-служба Samsung
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