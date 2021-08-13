Убивший пятерых в британском Плимуте покончил собой

Устроивший в четверг стрельбу в британском городе Плимут 22-летний Джейк Дэвисон покончил собой. Ранее британские СМИ сообщали, что он был ликвидирован полицией. Жертвами стрелка стали пять человек, включая несовершеннолетнюю девочку.

Начальник полиции Девона и Корнуолла Шон Сойер рассказал Sky News, что еще два человека остаются в больнице с серьезными травмами. Он также уточнил, что четверо погибших были обнаружены сотрудниками полиции непосредственно на месте преступления, а еще один человек скончался позже в больнице.

Дэвидсон, сообщает телеканал, перед совершением преступления опубликовал в социальных сетях несколько видео, в которых признался в том, что чувствует себя угнетенным и лишенным силы воли. Следствие ведет анализ этих материалов. По информации британской полиции, это преступление на данный момент не связывается с терроризмом.