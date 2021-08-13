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13.08.2021 17:30
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили предложения из Грузии по нормализации отношений с РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Предложения от различных политических сил Грузии по нормализации отношений Москвы и Тбилиси важны и учитываются, заявил в пятницу председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала на странице в Facebook текст открытого письма, в котором партия просит президента России Владимира Путина о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.

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"Ведется планомерная работа, есть определенный прогресс. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений, важны и учитываются", - цитирует Карасина пресс-служба Совфеда.

Сенатор напомнил, что двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин - Абашидзе. "Невзирая на все сложности, которые появились у нас с Грузией после того, как в 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические отношения, мы продолжаем кропотливую работу по поручению руководства двух стран", - заверил он.

По словам политика, регулярно обсуждаются все конкретные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические, транспортные, гуманитарные проблемы.

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"Грузия и Россия - близкие страны, поэтому всегда много вопросов, которые нуждаются в обсуждении, - подчеркнул Карасин. - Наш формат действует, даже несмотря на пандемию. К сожалению, более года мы не проводили очных встреч, но активно задействовали режим видеоконференции и довольно часто выходим на связь, чтобы обсуждать вещи, решение которых нельзя отложить. Это и режим работы КПП Казбеги/Верхний Ларс на границе между нашими странами, это и контакты между людьми, какие-то сложные моменты, которые возникают у нас в торгово-экономических отношениях".

Законодатель считает важным, что контакты продолжают работать, получают позитивную оценку как в Москве, так и в Тбилиси. "Будем наращивать усилия, чтобы отношения шли по дороге нормализации", - пообещал Григорий Карасин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Грузии

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