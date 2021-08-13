В США одобрено применение третьей дозы вакцин для лиц со слабым иммунитетом

Американский медицинский регулятор FDA одобрил применение третьей дозы вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Данное решение было принято на фоне распространения в США "дельта"-штамма, который отличается повышенной вирулентностью, пишет РИА Новости. Согласно некоторым исследованиям, защита, которую вакцина предоставляет от заражения, слабеет с течением времени, хотя защита от госпитализации и летального исхода по-прежнему остается высокой.

Ранее сообщалось, что стремительный рост заражений коронавирусом в США вызвал острую нехватку медсестер и другого медперсонала. Некоторые штаты больше не могут справляться с потоком пациентов и теряют сотрудников из-за их массового заражения. Во Флориде, Арканзасе, Луизиане и Орегоне госпитализировано больше людей с COVID-19, чем когда-либо в любой другой момент пандемии, а медперсонал жалуется на "непомерную загруженность".