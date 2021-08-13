В Турции число жертв наводнения увеличилось до 17

В провинциях на черноморском побережье Турции в результате вызванных проливными дождями наводнения и схода селя погибли 17 человек (ранее сообщалось об 11 жертвах). Такие данные в четверг озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, люди погибли в Кастамону, Синоде и Бартыне, пишет РИА Новости. Турецкий лидер добавил, что сейчас в районе стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в северных провинциях Турции выпало аномальное количество осадков. В результате обрушения моста на трассе, соединяющей Карабюк и Кастамону, ранения получили 13 человек. Затопленными оказались множество жилых домов и предприятий, построенных вдоль рек, вышедших из берегов.