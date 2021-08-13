В Российском национальном музее музыки открылась выставка фоторабот Микаэла Таривердиева, названная "Я ловил ощущения". Пятнадцатого августа исполняется 90 лет со дня рождения композитора, автора музыки к таким всенародно любимым фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Семнадцать мгновений весны". Вдова и хранительница наследия Вера Таривердиева рассказала "РГ" о Микаэле Леоновиче - известном всем и неизвестном.

Микаэл и Вера Таривердиевы после вручения премии "Ника". Композитор был трижды лауреатом "Ники" в номинации "За лучшую музыку к фильму" - в 1990, 1993 и 1996 годах. Фото: Их семейного архива Веры Таривердиевой

Вера, вы рассказывали, что ваш муж никогда никуда не ездил без фотоаппарата.

Вера Таривердиева: Да, это была его страсть. Он не только фотографировал, но сам проявлял, печатал. На выставке представлено более 30 фотографий и сделана попытка воссоздать его фотолабораторию: я отдала на время в музей фотоаппараты, увеличитель.

Наша квартира на улице Усиевича, которую мы в шутку окрестили Третьей улицей строителей, Микаэл Леонович в гостиной сделал уголок для фотолаборатории. Там хранятся все приборы и фотоархив, сохранившийся на слайдах. Это место было святая святых, туда меня пускали крайне редко, только когда Микаэл Леонович хотел продемонстрировать какую-то интересную работу.

На выставке представлены фотографии, сделанные во время зарубежных поездок - в США, Францию, Мексику, Кубу, Японию... Наверняка у каждой - своя история?

Вера Таривердиева: Вот фотография, которую я назвала "Музыка. Памятник Сибелиусу в Хельсинки". Чтобы запечатлеть солнце между гроздьями металлических труб, напоминающих органные, Микаэл Леонович ждал четыре часа. Или работа "Свободный человек", снятая где-то в Диснейленде: там стайка ребятишек. Очень показательная тема для Микаэла Леоновича. Если попробовать определить его характер двумя словами, то я бы сказала: "Свободный человек".

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Поездка в США была связана с премией, присужденной Американской академией музыки?

Вера Таривердиева: Да. К 200-летию независимости США Академия объявила конкурс, и любой композитор мог послать сочинение. Микаэл Леонович отправил Сюиту из музыки к фильму "Ольга Сергеевна" - и стал одним из победителей. Другим лауреатом был Нино Рота!

И вот в 1975-м Таривердиев поехал в Америку с делегацией Союза кинематографистов. Перед выездом из Москвы его предупредили, чтобы он не подписывал никаких соглашений. А премия была ни много ни мало - 150 тысяч долларов. В честь Таривердиева устроили прием - обед в Американской академии музыки, а потом предложили подписать договор. Кроме денег по условиям премии планировался выпуск диска с записью произведения лауреата. И он отказался, сказав: "Я сам никакие бумаги не подписываю, иначе что же будет делать мой юрист".

Когда он вернулся в СССР, за него подписало договор ВААП, и он в итоге получил где-то 200 долларов в пересчете на рубли. Сюиту немедленно издала "Мелодия", так что американцы вынуждены были выкупать права.

Но поездка была памятная, он не раз вспоминал - как терялся на улице в Вашингтоне, как нарушал "режим" и ходил поздно один. К тому же ему было сделано предложение - остаться в Голливуде и написать музыку к фильму. Он запрашивал разрешение в советском посольстве, где ему ответили: "Ну, вы возвращайтесь, а потом мы вас вызовем". Естественно, его никуда потом не пустили.

Свои академические сочинения он писал в свободное от кинозаказов время?

Вера Таривердиева: Нет, скорее, наоборот. Серьезные произведения он писал для себя всегда, во все периоды своей жизни. Эта музыка к нему, как говорится, нисходила свыше... Я была свидетелем, как рождались симфония "Чернобыль" для органа, Концерт для альта, опера "Женитьба Фигаренко". Замысел приходил целиком, он садился за инструмент, проигрывал от начала и до конца, записывая себя на магнитофон. А потом писал партитуру.

Какие из своих сочинений Таривердиев считал самыми удачными, любимыми?

Вера Таривердиева: Любимыми были те, которые он только что закончил. Но он, знаю, выделял Концерт для альта. И для меня это очень пронзительное произведение. Если нужно выбрать что-то одно, то я бы назвала Концерт для альта.

Но для многих он прежде всего был и остается автором музыки к известнейшим советским фильмам. Как он сам относился к этому?

Вера Таривердиева: Это его раздражало. Хотя для нас картина "Ирония судьбы" стала особенной. Когда мы еще не могли вместе встречать Новый год, так как у меня была другая семья, то переводили часы вперед и праздновали на четыре часа раньше, заводили "Иронию судьбы" - там, где куранты бьют. Эта традиция сохранилась и в дальнейшем, когда мы уже соединились. Новый год встречали дважды: наш, личный, и потом уже - как все, в полночь.

Выставка дала старт юбилейному году. Какие события нас еще ждут?

Вера Таривердиева: Юбилейный год начался еще весной - в городах России прошли концерты. Осенью планируются программы в Санкт-Петербурге, в частности, жду подтверждения от Валерия Гергиева и Мариинского театра. Три программы в московском концертном зале "Зарядье". 13 сентября выступят лауреаты XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. В ноябре - программа Opus post, где прозвучат вокальные циклы и последнее произведение Таривердиева - фортепианное трио. А 19 декабря в "Зарядье" опера "Граф Калиостро" будет соединена с другими сочинениями Таривердиева. На роль графа Калиостро приглашен знаменитый баритон Сергей Лейферкус.