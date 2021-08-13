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13.08.2021 08:03
Рубрика: Видео

Видео: пригрел змею под капотом

Текст: Вадим Давыденко

Хорошо, когда под капотом вашей машины таится мощь 400-500 лошадей. Даже 200-300 все равно неплохо. А что делать, когда там притаилась змея, которую и вытаскивать страшно - непонятно ведь, ядовитая или нет, в хорошем настроении или будет кусаться - и оставлять там как-то неправильно.

Фото: скриншот с www.youtune.com
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Такие мысли, наверное, были у 62-летнего жителя Таиланда Танома Плеантонга, разглядевшего у себя под двигателем пеструю змеиную шкуру. Взяв палку, он он начал осторожно тыкать в пресмыкающееся, стараясь не ушибить, но напугать. Получилось - метровая змея (питон-подросток, как потом объяснили специалисты) покинула внутренности автомобиля и уползла в кусты.

Каково же было удивление Танома, когда вечером того же дня, на всякий случай заглянув под капот, он снова увидел там то же самое пресмыкающееся. Видимо, холоднокровного питона привлекало тепло двигателя.

На этот раз водитель решил действовать по всем правилам и вызвал специалистов по контролю над дикими животными. Те аккуратно извлекли змею на свет божий, упаковали в мешок (чтобы не запомнила обратную дорогу, видимо) и увезли подальше от людских жилищ. Интересно, сможет ли молодой питон найти тот автомобиль, который уже считает своим домом, и как-то дать понять ее владельцу, что машина теперь как бы их общая...

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#видео