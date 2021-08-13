Вместо оливкового: Кардиолог назвала два лучших масла для сосудов

В России есть доступные растительные масла, которые не просто не уступают разрекламированному оливковому, а во много раз его превосходят, способствуя очищению сосудов. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Существуют традиционные российские продукты, которые содержат огромное количества омега-3. Конопляное масло, в первую очередь. Оно довольно вкусное и не такое дорогое, как оливковое. Льняное масло, например, содержит еще больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, его лучше использовать, например, для выпечки. Однако это масло содержит омега-3 в 15 раз больше, чем оливковое", - рассказала Анна Кореневич.

По ее словам, чтобы сосуды оставались "чистыми" долгие годы, необходимо как можно раньше пересмотреть питание.

"Когда сосуды "засорятся", проблему уже придется решать хирургическим способом, пить много не самых полезных для организма в целом таблеток", - подчеркнула кардиолог.

Ранее кардиологи предупредили, что дефицит омега-3 жирных кислот в организме можно сравнить с курением, которое отнимает четыре года жизни. При этом дефицит омега-3 сокращает жизнь на пять лет.

Низкий уровень омега-3 связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнью Альцгеймера, проблемами со зрением и другими недугами.