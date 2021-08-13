Вместо оливкового: Кардиолог назвала два лучших масла для сосудов

Новости

Сергей Шойгу в Китае наблюдает за совместными учениями РФ и КНР 06:54
Ученые предупредили о смертельной опасности нахождения у вулкана Шивелуч 06:47
В США одобрено применение третьей дозы вакцин для лиц со слабым иммунитетом 06:40
Пятница в Москве станет самым холодным днем недели 06:05
В Хабаровском крае банковские работники похитили почти 20 млн рублей 06:02
В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 05:47
Депутат бундестага озвучил сроки запуска газопровода "Северный поток-2" 05:37
На Камчатке рассказали о планах по подъему упавшего в озеро Ми-8 05:34
Медики рассказали о состоянии выживших при падении Ми-8 на Камчатке 05:00
Метеоролог заявил об изменении климата в РФ за последние десятилетия 04:57
На месте крушения Ми-8 на Камчатке начала работу техника Минобороны 04:53
В Японии из-за ливней объявлена эвакуация почти 3 млн человек 04:27
Более 30 иностранных самолетов зафиксированы за неделю у границ России 03:53
Инфекционист Тимаков: В будущем летальность от COVID вряд ли увеличится 03:26
НАК начал координировать работы служб на месте взрыва автобуса в Воронеже 02:59
В США Facebook отложил выход сотрудников с удаленки до 2022 года 02:32
ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса 01:58
В Турции число жертв наводнения увеличилось до 17 01:22
СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже 00:57
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью 00:39
Пострадавшая при взрыве в Воронеже пассажирка автобуса скончалась 12.08.2021
Взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования 12.08.2021
Минэнерго: Внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме 12.08.2021
Новая Зеландия откроет границы страны в начале 2022 года 12.08.2021
В Техасе покупка интим-услуг стала уголовным преступлением 12.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
13.08.2021 06:14
Рубрика: Общество

Вместо оливкового: Кардиолог назвала два лучших масла для сосудов

Текст: Оксана Грибанова

В России есть доступные растительные масла, которые не просто не уступают разрекламированному оливковому, а во много раз его превосходят, способствуя очищению сосудов. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Фото: iStock
Врач назвала самое безопасное масло для салатов и жарки

"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Существуют традиционные российские продукты, которые содержат огромное количества омега-3. Конопляное масло, в первую очередь. Оно довольно вкусное и не такое дорогое, как оливковое. Льняное масло, например, содержит еще больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, его лучше использовать, например, для выпечки. Однако это масло содержит омега-3 в 15 раз больше, чем оливковое", - рассказала Анна Кореневич.

По ее словам, чтобы сосуды оставались "чистыми" долгие годы, необходимо как можно раньше пересмотреть питание.

"Когда сосуды "засорятся", проблему уже придется решать хирургическим способом, пить много не самых полезных для организма в целом таблеток", - подчеркнула кардиолог.

Ранее кардиологи предупредили, что дефицит омега-3 жирных кислот в организме можно сравнить с курением, которое отнимает четыре года жизни. При этом дефицит омега-3 сокращает жизнь на пять лет.

Низкий уровень омега-3 связан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнью Альцгеймера, проблемами со зрением и другими недугами.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности