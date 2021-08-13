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13.08.2021 18:16
Рубрика: Общество

ВОЗ объяснила, почему не советует обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Евгения Думанская

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не высказывается в пользу обязательной вакцинации от коронавируса, рассказала официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

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"Самим странам это решать", - цитирует выступление специалиста ТАСС.

Как пояснила Шаиб, в ВОЗ считают, что следует работать над информационными кампаниями и над тем, чтобы вакцины были доступны для тех, кто в первую очередь в них нуждается.

По мнению ВОЗ, наилучший результат достигается при вакцинации людей, входящих в приоритетные группы, то есть, в группы риска, при наличии у них достоверной информации, на основе которой можно сделать выбор о прививке.

Она подчеркнула, что вакцины являются одним из имеющихся инструментов, способных покончить с пандемией. Сейчас, по данным организации, привиты около 4,4 миллиарда человек - более половины населения планеты. С начала пандемии зарегистрировано свыше 204 миллионов случаев заражения коронавирусом, 4,3 миллиона заболевших скончались.

В России массовая вакцинация началась в январе. В Роспотребнадзоре рассказали, что все вакцины отечественного производства эффективны против известных штаммов коронавируса, и менять их состав пока не требуется.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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