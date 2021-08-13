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13.08.2021 01:58

ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает новую экспертную группу, которая продолжит изучение происхождения нового коронавируса. При этом организация призывает не политизировать данный процесс.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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В заявлении, опубликованном в четверг, говорится о том, что ВОЗ с начала пандемии ведет активную работу с научным сообществом, чтобы точно определить причины возникновения SARS-CoV-2. Это важно для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии, пишет ТАСС.

ВОЗ призвала все правительства деполитизировать ситуацию, а также сотрудничать для ускорения исследований и разработки общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. В организации подчеркнули, что изучение природы появления SARS-CoV-2 "не является приписыванием вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков".

Напомним, в июле высокопоставленный чиновник сферы здравоохранения Китая заявил, что Пекин шокирован планом ВОЗ начать второй этап расследования с целью определить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

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