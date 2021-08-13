ВОЗ создаст экспертную группу для продолжения изучения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает новую экспертную группу, которая продолжит изучение происхождения нового коронавируса. При этом организация призывает не политизировать данный процесс.

В заявлении, опубликованном в четверг, говорится о том, что ВОЗ с начала пандемии ведет активную работу с научным сообществом, чтобы точно определить причины возникновения SARS-CoV-2. Это важно для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии, пишет ТАСС.

ВОЗ призвала все правительства деполитизировать ситуацию, а также сотрудничать для ускорения исследований и разработки общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. В организации подчеркнули, что изучение природы появления SARS-CoV-2 "не является приписыванием вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков".

Напомним, в июле высокопоставленный чиновник сферы здравоохранения Китая заявил, что Пекин шокирован планом ВОЗ начать второй этап расследования с целью определить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".