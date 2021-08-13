Вышел трейлер анимационного ремейка "Ночи живых мертвецов" Ромеро

Некоторое количество не совсем понятной псевдоэкзотики: на YouTube обнародован трейлер Night of the Animated Dead - анимационного ремейка "Ночи живых мертвецов" Джорджа Ромеро.
Авторы опуса, как видим, не стали мудрить и последовали букве оригинала. Впрочем, посулив и некоторое количество новых сценок.
Поставил фильм Джейсон Эксинн, работавший ранее, помимо прочего, над "Пол-литровой мышью". На озвучке - Джош Дюамель ("Трансформеры"), Дьюли Хилл и Джеймс Родэй (напарники из "Ясновидца"), Кэтрин Изабель ("Секретные материалы"), Стефан Маркс ("Отчаянные домохозяйки"), Кэти Сакхофф ("Мандалорец").
Сюжет пересказывать не станем - вы там и так всё знаете: Барбара, Джонни, погост, кадавры, хижина, черный Бен…
Релиз - 21 сентября.
В прошлом месяце вышел трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Ромеро.