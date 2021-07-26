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Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро

Новости
    26.07.2021, 14:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SYFY Фото: youtube.com/ SYFY
Фото: youtube.com/ SYFY

Канал SyFy представил на YouTube первый трейлер (18+) сериальной якобы адаптации классического зомби-муви Джорджа Ромеро "День мертвецов" (Day of the Dead).

Фото: kinopoisk.ru
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Как видим, создатели оставили поклонникам "медленных" зомби и даже оригинальный логотип. Далее внеся современные коррективы. Главным образом - за счет эскалированной кишечно-полостной составляющей. И снабдив всё действо юморочком.

В центре истории - группа незнакомцев, пытающихся выжить в первые 24 часа после старта зомби-апокалипсиса.

Ромеровский "День мертвецов" вышел в 1985-м. Ему предшествовали "Ночь живых мертвецов" и "Рассвет мертвецов". Картина получила в целом положительную критику, хотя некоторые рецензенты упрекнули режиссера в излишнем, как им показалось, пессимизме. Что авторы сериала, похоже, примутся выправлять.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера - в октябре. В первом сезоне анонсированы десять эпизодов.

Над программой работали Джефф Элинофф и Скотт Томас - сценаристы культового "Звездных боёв насмерть", нескольких проектов в рамках франшизы "Скуби-Ду!" и новых "Спасателей Малибу".

В ролях: Киннан Трейси (Гуннер из "Мотеля Бейтсов", "Я - зомби"), Натали Малайка (новые "Зачарованные"), Кристи Доун Дисмор ("Викинги", "Сверхъестественное", новое "Противостояние"), канадский актер сотен эпизодических ролей Майк Допуд (Виктор из "Стрелы", Варро из "Звездных врат"), Марсия Ти Хаус ("Я - зомби").

Напомним, также трейлером обзавёлся финальный сезон "Ходячих мертвецов".

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