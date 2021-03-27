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Актер из "Игры престолов" и "Викингов" сыграет в приквеле "Ведьмака"

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    27.03.2021, 15:47
Текст:   Богдан Бобров

В касте мини-сериала "Ведьмак: Истоки крови" очередное пополнение. Ирландский актер Лоуренс О'Фуорейн исполнит вторую главную роль в проекте. Ранее его можно было увидеть в "Игре престолов" и "Викингах".

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, он сыграет персонажа по имени Фьялл, происходящего из древнего клана защитников короля. Герой будет обременен печальным бэкграундом из-за умершего товарища, который пытался спасти ему жизнь на поле боя.

Ранее было объявлено, что главная женская роль отошла британской модели и актрисе Джоди Тёрнер-Смит.

Шоу станет приквелом, его события развернутся за 1200 лет до приключений Геральта и компании. Сюжет будет посвящен Сопряжению сфер - глобальному катаклизму, из-за которого несколько реальностей соединились. В результате этого на Континенте появились вампиры, драконы, оборотни, и, как следствие, профессия ведьмака для устранения таких неприятных последствий.

Выход сериала "Ведьмак: Истоки крови" не стоит ожидать раньше 2022 года, а в 2021 все еще есть шанс увидеть второй сезон основного "Ведьмака" с Генри Кавиллом и аниме "Ведьмак. Кошмар Волка".

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