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Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака"

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    25.01.2021, 19:05
Текст:   Богдан Бобров

Компания Netflix определилась с одной из главных ролей в проекте "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin - "Ведьмак: Истоки Крови"). Об этом пишет Entertainment Weekly.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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По информации издания, ведущую партию исполнит британская модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Она воплотит образ "элитной воительницы с красивым голосом богини, оставившей свой клан и должность в страже королевы ради зова сердца, которое велит ей стать странствующим музыкантом".

И если подобный градус абсурдности кажется недостаточным, то стоит вспомнить, что события будут разворачиваться за 1200 лет до приключений Геральта и компании - на фоне сопряжения сфер - глобального катаклизма, из-за которого в мир людей проник хаос и различные чудовища.

Фото: youtube.com/ Denis Major
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По формату шоу будет представлять мини-сериал, состоящий из 6 эпизодов.

Премьеры не стоит ждать раньше 2022 года.

Ранее Netflix поделились подробностями об ещё одном спин-оффе экранизации романов Анджея Сапковского - аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".

Недавно также стало известно, что Тернер-Смит сыграет королеву Анну Болейн, жену короля Генриха VIII, в историческом сериале.

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