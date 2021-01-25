Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака"

Компания Netflix определилась с одной из главных ролей в проекте "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin - "Ведьмак: Истоки Крови"). Об этом пишет Entertainment Weekly.

По информации издания, ведущую партию исполнит британская модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Она воплотит образ "элитной воительницы с красивым голосом богини, оставившей свой клан и должность в страже королевы ради зова сердца, которое велит ей стать странствующим музыкантом".

Netflix's The Witcher: Blood Origin is slated 1,200 years before Geralt, telling the tale of the first Witcher prototype and we've got our first casting look: https://t.co/w34BW5aWTl pic.twitter.com/ikOGlyj0Gx — Game Informer (@gameinformer) January 25, 2021

И если подобный градус абсурдности кажется недостаточным, то стоит вспомнить, что события будут разворачиваться за 1200 лет до приключений Геральта и компании - на фоне сопряжения сфер - глобального катаклизма, из-за которого в мир людей проник хаос и различные чудовища.

По формату шоу будет представлять мини-сериал, состоящий из 6 эпизодов.

Премьеры не стоит ждать раньше 2022 года.

Ранее Netflix поделились подробностями об ещё одном спин-оффе экранизации романов Анджея Сапковского - аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".

Недавно также стало известно, что Тернер-Смит сыграет королеву Анну Болейн, жену короля Генриха VIII, в историческом сериале.