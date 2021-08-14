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14.08.2021 18:33
Рубрика: Культура

Актриса-дебютантка Красовская получила в Локарно приз за лучшую роль

Текст: Сусанна Альперина
Драма режиссера Натальи Кудряшовой "Герда", участвовавшая в Основном конкурсе 74-го кинофестиваля в Локарно, получила один из главных призов. Награда в номинации "Лучшая женская роль" присуждена актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Также фильм получил специальный приз от Молодежного жюри, как и другая российская картина - "Медея" Александра Зельдовича.
Анастасия Красовская. Фото: Предоставлено "Белые ночи" Анастасия Красовская. Фото: Предоставлено "Белые ночи"
Анастасия Красовская. Фото: Предоставлено "Белые ночи"

"Герда" - история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни на периферии - днём она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая верит в чудеса и страдает лунатизмом. Чем жестче жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны. Исполнительница главной роли, модель из Минска Анастасия Красовская, дебютировала в фильме "Герда" как актриса. Наталья Кудряшова нашла Анастасию в Instagram, отсмотрев более 1000 писем непрофессиональных актрис.

Фото: kinopoisk.ru
Филипп Янковский получил приз кинокритиков на фестивале в Локарно

"Герда" стала одной из самых обсуждаемых картин фестиваля в Локарно. Французский режиссер Гаспар Ноэ ("Любовь", "Вход в пустоту"), который оказался среди первых зрителей фильма, написал сообщение Наталье Кудряшовой в Instagram: "Это фантастически вдохновенное кино. В некоторых моментах экстремально грустное и страшное".

"Герда" - вторая полнометражная режиссерская работа Натальи Кудряшовой после фильма "Пионеры-герои", который получила "Диплом гильдии киноведов и кинокритиков" на кинофестивале "Кинотавр" в 2015 году и премию кинокритиков "Белый слон" за лучший дебют. Мировая премьера фильма "Пионеры-герои" состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в рамках конкурсной программы "Панорама". Фильм - участник и лауреат многих международных кинофестивалей. А как актриса, Наталья получила награду "Золотой Лев" на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль в фильме "Человек, который удивил всех" режиссеров Алексея Чупова и Натальи Меркуловой (2018 год).

"Все, что происходит вокруг "Герды" - это настоящая сказка. У меня произошел эмоциональный взрыв, потому что мне написал Гаспар Ноэ. Я знала, что ему понравился фильм: знакомые передавали, что Гаспар на вечеринке всем рассказывал про него. Это уже было очень круто и приятно! Но когда увидела его в запросах на переписку, я просто лишилась дара речи. Он заморочился, нашел мой аккаунт и написал потрясающее сообщение о фильме - "Герда" его поразила и тронула. Для меня это чудо, какая-то супернаграда и признание. Потому что я считаю его одним из самых талантливых режиссеров современности. Я безумно рада за нас всех! Рада, что мой продюсер Дима Давиденко, который самый первый поверил в это кино, сегодня получил эти бесценные награды. Он правда сделал все возможное и невозможное, чтобы кино случилось. И, конечно, я безумно рада за Настю! И вообще считаю, что историю про "девочку Настю из Минска" будут пересказывать. Потому что, правда, это всё - чудесная сказка, как не-актриса случайно попала в кино, а потом получила "Золотого леопарда" в основном конкурсе Локарно. Это фантастическая история, с первого момента, когда я вздрогнула при взгляде на ее фотографии и поняла, что это "моя" героиня, до того, как мы с ней удивительно почувствовали друг друга и случилось наше кино. Настя сделала всё и даже больше!

Я надеюсь, что российский зритель встретит фильм также тепло, как и европейский", - говорит Наталья Кудряшова.

Фото: Кинофестиваль "Зеркало"
В конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало" попали девять фильмов

"Фестиваль в Локарно собрал сильнейшую программу фильмов в этом году. Из того, что удалось посмотреть, очевидна серьезная конкуренция и жюри предстоял труднейший выбор. Награждение Анастасии Красовской призом за главную женскую роль доказал точный выбор режиссера исполнительницы главной роли. "Органичная, искренняя, смелая", - звучали эпитеты при награждении. И это очевидная правда! Уверен, что Анастасию ждёт большое будущее, не только в российском, но и в мировом кинематографе!" - комментирует награду в Локарно один из продюсеров фильма Дмитрий Давиденко.

В России прокат фильма "Герда" планируется на осень 2021 года. Дистрибьютор - "Белые ночи". Фильм - совместное производство "Централ Партнершип" и кинокомпании "Русское возрождение". Он сделан при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и телекомпании "Ред Медиа". Мировой дистрибьютор - Kinology.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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