Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов

К полудню в субботу биткоин превысил отметку в 48 тысяч долларов - криптовалюта торговалась по 48,1 тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные "Coindesk".

Вскоре после этого курс существенно снизился - сразу до 46,7 тысяч долларов. Средняя цена за сутки составляет 46,788 тысячи долларов, стоимость к 21:45 оказалась чуть выше этой отметки.

За три недели биткоин вырос на 64%, а близ 48 тысяч долларов он последний раз торговался в середине мая. В мае произошел серьезный обвал - до 30 тысяч долларов. За сутки криптовалюта потеряла 30%, после курс начал восстановление, однако в июне и июле снова опускался ниже 30 тысяч.

Ранее специалисты дали прогноз по курсу биткоина в августе. По их мнению, криптовалюта закрепится на уровне выше 40 тысяч долларов, однако возможны и рывки до 50 тысяч.