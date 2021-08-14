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14 августа 2021 г.

Указ главы Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 121 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42, от 29 мая 2021 г. № 71, от 29 июня 2021 г. № 93) следующие изменения:

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. На территориях Алатырского, Порецкого районов и г. Алатыря с 16 по 22 августа 2021 г.:

запрещается проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан;

допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее в настоящем пункте - объекты общественного питания) при соблюдении следующих условий:

размещение столов на расстоянии 1,5 метра;

размещение за одним столом не более 4 человек;

заполняемость не более 50 процентов зала обслуживания посетителей;

недопущение оказания услуг общественного питания в период с 21 до 6 часов по местному времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами объектов общественного питания и оказания услуг общественного питания на объектах придорожного сервиса;

недопущение банкетного обслуживания;

оформление деклараций соблюдения правил деятельности на объектах общественного питания в период действия режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

в пункте 5.1:

дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

"положения абзацев двадцать первого - тридцатого настоящего пункта не распространяются на объекты общественного питания, осуществляющие деятельность на территориях Алатырского, Порецкого районов и г. Алатыря;";

абзацы тридцать первый - сорок седьмой считать соответственно абзацами тридцать вторым - сорок восьмым.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 августа 2021 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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