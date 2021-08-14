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14.08.2021 20:22
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о важных правилах для любителей арбузов и дынь

Текст: Евгения Думанская
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, почему поверхность арбуза и дыни нужно обязательно мыть, а плоды не рекомендуется употреблять с косточками.

На поверхности арбузов и дынь находятся микроорганизмы, которые при разрезании грозят попасть на мякоть, а это может привести к кишечной инфекции. Поэтому необходимо мыть поверхность плодов перед употреблением теплой водой с мылом.

Как добавила специалист, также нужно защищать поверхность бахчевых от насекомых, которые могут быть переносчиками инфекций, и загрязнений.

"Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию", - рассказала Стародубова в беседе с РИА Новости.

Фото: iStock
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Еще одно правило безопасности - не стоит лакомиться бахчевыми вместе с косточками, поскольку у них очень жесткая кожура. Особенно у семян дыни.

"Употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - пояснила специалист.

Ранее диетолог рассказала, при каких заболеваниях арбузы и дыни не рекомендуются.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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