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14.08.2021 13:47
Рубрика: В мире

Глава Афганистана объявил о консультациях для прекращения боевых действий

Текст: Александр Саможнев

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в обращении к народу о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением "Талибан" (запрещено в России).

Фото: ADEK BERRY / AFP
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"Мы провели обстоятельные консультации со всеми членами правительства и международными партнерами. Переговоры продолжаются, и результаты будут представлены в ближайшее время", - цитирует Гани телеканал Al Jazeera.

По словам президента, перегруппировка вооруженных сил "является главным приоритетом". Люди беспокоятся о своем будущем, в этой связи он сосредоточится на предотвращении расширения нестабильности, насилия и перемещения граждан с насиженных мест.

В течение последней недели, пока вооруженные отряды штурмовали провинции на юге, севере и западе страны, правительство, включая Гани, хранило молчание о продвижении "Талибана". Заявление президента прозвучало в тот же день, когда три тысячи американских военнослужащих прибыли в Кабул для охраны международного аэропорта имени Хамида Карзая.

По данным телеканала Al Hadath, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам "план по прекращению военной конфронтации". Документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, проходивших на этой неделе в Дохе.

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