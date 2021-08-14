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Рубрика: Общество

Иммунолог: Быстрая вакцинация не даст коронавирусу приспособиться к вакцине

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Летальность от COVID-19 может возрасти, если коронавирус продолжит мутировать. Однако вакцинация как можно большего числа людей в мире в максимально короткий срок, не даст вирусу приспособиться к вакцине.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, штамм меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки, пишет ТАСС.

Он отметил, что такая адаптация вируса - это ответ в том числе на вакцинацию. "Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета, это нормальная логическая связь", - отметил собеседник. Жемчугов подчеркнул, что единственный выход - "быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни. Инфекционист также отметил важность вакцинации. Прививка спасает в том числе и от мутаций: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать, а также меньше выделяется в окружающую среду, пояснил Тимаков.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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