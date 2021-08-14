Канада объявила о планах принять 20 тысяч беженцев из Афганистана

Канада готова принять 20 тысяч граждан Афганистана, которые в ближайшее время покинут республику из-за наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.

По мнению Оттавы, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны. В Канаде будут запущены специальные программы для беженцев.

Ранее в ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе. "Мы опасаемся, что худшее еще впереди. Быстро приближается большая волна голода", - говорит Томсон Фири, представляющий Всемирную продовольственную программу ООН.

Огромное количество людей покидает захваченные "Талибаном" районы. С мая этого года более 250 тысяч человек, 80 процентов из которых женщины и дети, оставили свои жилища. Они направляются из сельских районов в городские центры, а также в столицу страны.