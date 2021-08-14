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14.08.2021 12:02
Рубрика: Общество

Пермский робот поступил на службу в Узбекистан

Текст: Инесса Суворова

Робота-полицейского пермской компании "Прообот" приняли на работу консультантом в магазин крупнейшего поставщика охранного оборудования в Узбекистане. В его обязанности входит патрулирование и видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина.

Фото: Центр развития робототехники г. Владивостока
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Он оборудован датчиками препятствий, с помощью которых может свободно передвигаться и патрулировать объекты. Кроме того, робот может на двух языках - английском и русском - отвечать на вопросы о деятельности компании. Впоследствии планируется приобретение партии таких роботов для работы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей. Он может связываться с другими устройствами, становясь полноценной частью охранной экосистемы.

- В должности охранника робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" - он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное - никогда не ошибается, - говорит директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. -Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот - никогда.

Узбекистан - далеко не первое государство, которые начали пользоваться российскими роботами- охранниками. Такие механизмы служат в департаменте внутренних дел Казахстана, в охранных предприятиях Германии, в полиции Абу-Даби. Скоро они начнут работу в Арабских Эмиратах. В качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей промороботы работают уже в 43 странах мира.

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