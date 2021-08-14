Пять мифов о моторном масле

"РГ" собрала пять распространенных мифов об использовании моторного масла. Какие ошибки водители допускают при выборе, эксплуатации и заливке в мотор смазывающих материалов.

Мало ездишь, масло можно менять реже

Фактически ситуация обратная. Если автомобиль больше стоит, чем ездит, моторное масло деградирует едва ли не быстрее, чем при активной эксплуатации машины.

Дело в том, что к маслу в силовом агрегату обеспечен постоянный доступ кислорода через вентиляцию картера.

В итоге лубрикант окисляется и, следовательно, теряет свои свойства. Кислород, как известно, может вызвать образование ржавчины на некоторых металлах в течение нескольких дней.

Как следствие в моторе образуются осадок и отложения, повышается вязкость смазочного материала, растет также и расход топлива. Более того, если машина поставлена на "прикол" на солнцепеке, процесс окисления начинает идти с удвоенной силой. Именно поэтому большинство производителей рекомендует менять моторное масло раз в год независимо от пробега.

Моторные масла нельзя смешивать

В Сети нередко можно встретить утверждение, что масла от разных производителей нельзя смешивать. В то же время официальных запретов на микширование различных групп масел вы нигде не встретите - в лучшем случае предписания и рекомендации.

На самом деле смешивать разные моторные масла допустимо, но при этом необходимо ориентироваться на допуски. Они должны совпадать у смешиваемых продуктов. Согласно требованиям API и ACEA, ILSAC и спецификациям конкретного производителя лубриканты в рамках одного класса достаточно близки по составу и свойствам, а значит, могут смешиваться с минимальными негативными последствиями.

Более того, все современные масла в процессе сертификации проходят специальный тест на совместимость с моделями конкурентов, присутствующими на рынке. И все же, минимальный риск будет, если вы смешаете продукты одного производителя. Как вариант - допустимо смешение масел одного бренда с различной степенью вязкости. При смешении минералки, полусинтетики и синтетики нужно следовать следующему правилу - не понижать качество масла. Иначе говоря, нельзя доливать минеральное масло в синтетику или полусинтетику, а полусинтетику - в синтетику.

По виду и запаху моторного масла можно определить его состояние

Многое ошибочно считают, что, к примеру, темный цвет масла сигнализирует о проблемах с двигателем или как минимум необходимости как можно скорее поменять лубрикант. На самом деле цвет и прозрачность моторного масла - не указывают напрямую на его качество и состояние.

Если масло в процессе эксплуатации автомобиля становится темным, то это значит, что оно работает. Ведь в процессе эксплуатации в него попадают нагар, сажа и продукты износа трущихся деталей двигателя. При этом благодаря моющим присадкам эти загрязнители удерживаются во взвешенном состоянии и не оседает на деталях двигателя.

Эффективность масла от смены его цвета также не ухудшается. Соответственно, ориентируйтесь не на внешний вид, а на рекомендации по замене смазки, установленные автопроизводителем. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (в пробках, на запыленных дорогах, под нагрузкой (с перегрузом), сократите рекомендованный интервал замены как минимум на треть.

Если проехать без замены масла больше, чем регламентировано, ничего не произойдет

Если превысить регламентированный срок эксплуатации моторного масла на 2-3 тыс. км, негативных последствий для мотора не произойдет, особенно если речь идет о качественном смазочном материале, а условия эксплуатации машины - не тяжелые.

Тем не менее, есть любители "погонять" лубрикант на треть, а то и вдвое дольше и больше регламентированного интервала замены. В этом случае последствия могут быть весьма пагубными.

При значительном "перепробеге" смазка начинает стремительно менять смазывающие, моющие и защищающие свойства, что сулит ухудшению ее прокачки по системе, гораздо более интенсивный износ трущихся поверхностей и в перспективе замаячит капитальный ремонт силового агрегата.

Ездить с минимум масла не вредно и даже полезно

Хотя езда с минимум масла не приговорит в короткие сроки мотор, при малом объеме смазки его износ существенно ускорится. Оно и понятно - одним и тем же частицам лубриканта приходится работать с увеличенной нагрузкой.

В итоге масло быстрее деградирует и перестает нормально обслуживать двигатель. Правда и то, что в ряде случаев дефицит смазки может привести к масляному голоданию силового агрегата, о чем просигнализирует морганием индикатор низкого давления масла на приборке.

Также двигатель начинает работать шумнее, могут проявиться стуки и другие посторонние звуки, возрастет рабочая температура мотора. Ведь, как известно, моторное масло действует в том числе и как охладитель силового агрегата. Тепло же быстро истощает загуститель смазки, вызывая испарение и окисление базового масла.