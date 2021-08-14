Пять мифов о моторном масле

Фактически ситуация обратная. Если автомобиль больше стоит, чем ездит, моторное масло деградирует едва ли не быстрее, чем при активной эксплуатации машины.
Дело в том, что к маслу в силовом агрегату обеспечен постоянный доступ кислорода через вентиляцию картера.
В итоге лубрикант окисляется и, следовательно, теряет свои свойства. Кислород, как известно, может вызвать образование ржавчины на некоторых металлах в течение нескольких дней.
Как следствие в моторе образуются осадок и отложения, повышается вязкость смазочного материала, растет также и расход топлива. Более того, если машина поставлена на "прикол" на солнцепеке, процесс окисления начинает идти с удвоенной силой. Именно поэтому большинство производителей рекомендует менять моторное масло раз в год независимо от пробега.
В Сети нередко можно встретить утверждение, что масла от разных производителей нельзя смешивать. В то же время официальных запретов на микширование различных групп масел вы нигде не встретите - в лучшем случае предписания и рекомендации.
На самом деле смешивать разные моторные масла допустимо, но при этом необходимо ориентироваться на допуски. Они должны совпадать у смешиваемых продуктов. Согласно требованиям API и ACEA, ILSAC и спецификациям конкретного производителя лубриканты в рамках одного класса достаточно близки по составу и свойствам, а значит, могут смешиваться с минимальными негативными последствиями.
Более того, все современные масла в процессе сертификации проходят специальный тест на совместимость с моделями конкурентов, присутствующими на рынке. И все же, минимальный риск будет, если вы смешаете продукты одного производителя. Как вариант - допустимо смешение масел одного бренда с различной степенью вязкости. При смешении минералки, полусинтетики и синтетики нужно следовать следующему правилу - не понижать качество масла. Иначе говоря, нельзя доливать минеральное масло в синтетику или полусинтетику, а полусинтетику - в синтетику.
Многое ошибочно считают, что, к примеру, темный цвет масла сигнализирует о проблемах с двигателем или как минимум необходимости как можно скорее поменять лубрикант. На самом деле цвет и прозрачность моторного масла - не указывают напрямую на его качество и состояние.
Если масло в процессе эксплуатации автомобиля становится темным, то это значит, что оно работает. Ведь в процессе эксплуатации в него попадают нагар, сажа и продукты износа трущихся деталей двигателя. При этом благодаря моющим присадкам эти загрязнители удерживаются во взвешенном состоянии и не оседает на деталях двигателя.
Эффективность масла от смены его цвета также не ухудшается. Соответственно, ориентируйтесь не на внешний вид, а на рекомендации по замене смазки, установленные автопроизводителем. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (в пробках, на запыленных дорогах, под нагрузкой (с перегрузом), сократите рекомендованный интервал замены как минимум на треть.
Если превысить регламентированный срок эксплуатации моторного масла на 2-3 тыс. км, негативных последствий для мотора не произойдет, особенно если речь идет о качественном смазочном материале, а условия эксплуатации машины - не тяжелые.
Тем не менее, есть любители "погонять" лубрикант на треть, а то и вдвое дольше и больше регламентированного интервала замены. В этом случае последствия могут быть весьма пагубными.
При значительном "перепробеге" смазка начинает стремительно менять смазывающие, моющие и защищающие свойства, что сулит ухудшению ее прокачки по системе, гораздо более интенсивный износ трущихся поверхностей и в перспективе замаячит капитальный ремонт силового агрегата.
Хотя езда с минимум масла не приговорит в короткие сроки мотор, при малом объеме смазки его износ существенно ускорится. Оно и понятно - одним и тем же частицам лубриканта приходится работать с увеличенной нагрузкой.
В итоге масло быстрее деградирует и перестает нормально обслуживать двигатель. Правда и то, что в ряде случаев дефицит смазки может привести к масляному голоданию силового агрегата, о чем просигнализирует морганием индикатор низкого давления масла на приборке.
Также двигатель начинает работать шумнее, могут проявиться стуки и другие посторонние звуки, возрастет рабочая температура мотора. Ведь, как известно, моторное масло действует в том числе и как охладитель силового агрегата. Тепло же быстро истощает загуститель смазки, вызывая испарение и окисление базового масла.