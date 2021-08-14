Появилось видео атаки радикалов на журналиста в Киеве

После митинга праворадикальной партии "Национальный корпус" (запрещена в России) у офиса президента Владимира Зеленского неизвестные лица напали на корреспондента местного издания Александра Кужельного и потребовали удалить фотографии с акции. Затем от угроз перешли к действиям и применили силу, сообщает портал strana.ua.

На кадрах с места событий видно, как несколько человек бьют журналиста ногами. Он лежит на асфальте и пытается прикрыть голову. Корреспондент обратился в полицию, что во время акции националистов ему нанесены телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины "угроза или насилие в отношении журналиста". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В субботу представители "Нацкорпуса" собрались на акцию протеста у офиса президента с требованием "не преследовать патриотов". Как отмечали местные СМИ, под этим они понимают арест в Харькове деятелей организации. В течение нескольких лет в составе ОПГ они угрожали бизнесменам, свидетельствует полиция.