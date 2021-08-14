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Рубрика: Власть

Пушков: Через 20 лет США станут страной белого меньшинства

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал данные переписи населения в США. Отчет показал, что белое население Соединенных Штатов сократилось впервые за всю историю страны.

Фото: REUTERS
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Как написал российский сенатор в своем в своем Telegram-канале, все демографические и социологические тенденции говорят о том, что к 2040-2045 годам США станут страной белого меньшинства.

По словам Пушкова, американская либеральная англо-санксонская элита, "с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны", открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает расистски настроенной части афроамериканцев. При этом никто не задумывается о последствиях, считая, что ничего не изменится. Но это ошибка, все уже меняется, заключил сенатор.

В четверг Бюро переписи населения США опубликовало свой самый подробный портрет того, как изменилась Америка за последнее десятилетие. Данные были получены в результате обработки анкет, заполненных в прошлом году десятками миллионов американцев. Отчет показал, что белое население стареет и упало до самой малой доли за всю историю наблюдений, хотя есть и некоторые исключения. Доля белого населения фактически выросла в только в прибрежных общинах Каролины и Вирджинии, а также в графствах, простирающихся через средние части Джорджии и Алабамы.

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