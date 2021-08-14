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14.08.2021 19:07
Рубрика: Происшествия

Путин поручил наградить посмертно погибший экипаж самолета Бе-200 в Турции

Глубокие соболезнования родным и близким российских военных, погибших в результате крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции, выразил президент Владимир Путин.

Фото: Turkish Ministry of Agriculture And Forestry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images
Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги

"Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - заявил глава государства.

Он поручил министру обороны Сергею Шойгу представить членов экипажа к государственным наградам посмертно. Путин напомнил, что погибшие военнослужащие "участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей", борясь с природными пожарами, и погибли, исполняя "свой человеческий и профессиональный долг".

Путин также направил телеграмму со словами сочувствия и поддержки в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в авиакатастрофе Бе-200 погибли пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые вели координацию тушения пожаров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Президент Авиакатастрофы

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