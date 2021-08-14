Названа возможная причина ДТП с автобусом под Владимиром

Водитель автобуса Neoplan, ехавший с паломниками из Вологды в Москву, нарушил скоростной режим, что могло стать причиной аварии с большегрузом. Об этом сообщили в прокуратуре региона, где начали проверку после ДТП.

Напомним, что авария произошла около трех часов утра на 97-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. В момент столкновения в салоне находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. В результате пострадали 22 человека, восьмерых из которых госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в настоящий момент под наблюдением врачей остаются шесть человек. После осмотра медиками двое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Тяжелых травм никто не получил.

В прокуратуре области уточнили, что в рамках проверки будет дана оценка безопасности пассажирских перевозок, результаты которой находятся на контроле прокурора региона.