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14.08.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом под Владимиром

Текст: Анна Скрипка (Владимир)
Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области
Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области

Водитель автобуса Neoplan, ехавший с паломниками из Вологды в Москву, нарушил скоростной режим, что могло стать причиной аварии с большегрузом. Об этом сообщили в прокуратуре региона, где начали проверку после ДТП.

Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области
Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Владимиром

Напомним, что авария произошла около трех часов утра на 97-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. В момент столкновения в салоне находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. В результате пострадали 22 человека, восьмерых из которых госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в настоящий момент под наблюдением врачей остаются шесть человек. После осмотра медиками двое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Тяжелых травм никто не получил.

В прокуратуре области уточнили, что в рамках проверки будет дана оценка безопасности пассажирских перевозок, результаты которой находятся на контроле прокурора региона.

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