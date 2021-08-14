Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Владимиром

В ДТП с автобусом во Владимирской области попал туристический автобус с паломниками из Вологды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.

Там же сообщили, что из 22 пострадавших восемь госпитализированы. Состояние их медики оценивают как удовлетворительное: люди получили черепно-мозговые травмы, ушибы, тяжелых нет.

Оставшиеся пассажиры разбитого автобуса поедут обратно в Вологду, продолжать путешествие они не захотели.

Напомним, авария произошла около трех часов утра на 97-м километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры". Пассажирский автобус Neoplan врезался в грузовик MAN, ехавший в попутном направлении. В результате пострадали 22 человека. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Проводится проверка.