Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды

На Камчатке спасатели в ходе поисковых работ на дне озера Курильское в Кроноцком заповеднике обнаружили несколько тел погибших туристов. Три тела уже подняты на поверхность.

"В настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Вместе с тем, рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов… Подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег. Операция по поднятию тел погибших осуществлялась с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов "чрезвычайного" ведомства". - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Как сказано на сайте ведомства, спасатели совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5000 квадратных метров акватории Курильского озера, 26900 квадратных метров дна, а также, с применением беспилотных летательных аппаратов, 5 квадратных километров территории.

В ведомстве еще раз напомнили телефон круглосуточной "горячей линии" МЧС России - 8 (4152)30-10-99.