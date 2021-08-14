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14.08.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Авиакомпания выплатит семьям погибших при крушении Ми-8 по миллиону рублей

Текст: Дмитрий Машуков

Авиакомпания "Витязь-Аэро", которой принадлежит вертолет, упавший 12 августа в Курильское озеро на Камчатке, выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по миллиону рублей. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды

Эта сумма - дополнение к двум миллионам, которые будут выплачены в соответствии со страховыми условиями. Родственники погибших могут обращаться в авиакомпанию, цитирует информационное агентство Telegram-канал губернатора.

Напомним, утром в четверг Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 пассажирами на борту упал в озеро. Выжили восемь человек. Вертолет обнаружен на расстоянии нескольких сотен метров от берега на глубине более 110 метров.

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