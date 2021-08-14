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14.08.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Приангарье арестовали подозреваемого в двойном убийстве

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области следственный комитет предъявил обвинение в убийстве двух человек и противоправных действиях против несовершеннолетней жителю города Тайшета. Обвиняемой по решению суда взят под стражу, сообщили сегодня в региональном главке СК.

Удерживавший школьницу мужчина заявил, что убил ее родных без причины

Напомним, 12 августа 45-летний пьяный мужчина в частном доме на улице Гагарина убил молотком 74-летнюю женщину и ее 48-летнего сына. Затем преступник в течение дня силой удерживал в доме 13-летнюю внучку женщины. Школьнице удалось сообщить о происходящем с помощью sms. Злоумышленника задержали.

На допросе уже судимый за особо тяжкие преступления сибиряк, отвечая на вопрос о мотивах убийства, заявил, что "ни с того, ни с сего взял молоток и ударил по голове".

Кроме дела об убийствах, возбуждено еще одно - о халатности. Речь идет о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками компетентных органов, которые были обязаны контролировать поведение человека, условно-досрочно выпущенного из мест лишения свободы.

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