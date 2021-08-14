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14.08.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

Часть Кисловодска второй раз за неделю осталась без воды

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: МинЖКХ Ставропольского края Фото: МинЖКХ Ставропольского края
Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Больше 40 тысяч абонентов в Кисловодске оказались частично или полностью отключены от водоснабжения из-за очередного замутнения воды на Эшкаконском водохранилище. Как сообщили в пресс-службе Ставрополькрайводоканала, подаваемая вода не соответствовала нормам СанПиН, поэтому подачу ограничили.

Фото: Пресс-служба администрации г. Губкинский
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- Сильные дожди увеличили мутность воды на Эшкаконском водохранилище (КЧР), где вновь требуются восстановительные работы. В результате в отдельных районах Кисловодска в ночь с 13 на 14 августа прекращена подача воды. Ведутся работы по увеличению объема подачи воды в город-курорт от других источников, - отметили в пресс-службе водоканала.

Без воды остались несколько районов города, причем 30 тысяч абонентов сегодня будут получать воду по графику, а еще 10 тысяч отключены полностью. Пять автоцистерн работают в городе-курорте и подвозят воду в жилые районы при необходимости.

Тем временем, в МинЖКХ Ставрополья сообщили, что в 3 часа ночи 14 августа подача ресурса возобновилась, но до абонентов вода еще не добралась - идет заполнение системы.

Как ранее сообщала "РГ", практически весь Кисловодск уже оставался без воды в середине недели. Ресурс отключили из-за замутнения в водохранилище у 137 тысяч человек. Вернуть подачу воды в дома и квартиры тогда удалось в течение суток.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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