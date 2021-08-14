В Царском селе открыли для осмотра личные покои семьи Николая II

В Царском селе открылись после реставрации залы Александровского дворца - последнего и любимого дома венценосной семьи императора Николая Второго. Этого события ждали ровно 10 лет.

Интерьеры, которые с сегодняшнего дня могут увидеть все посетители Государственного музея-заповедника "Царское село", представляют собой личные покои главы Российской империи и его супруги Александры Федоровны. Они находятся в правом крыле. На мужской половине восстановлено убранство Приемной, Рабочего и Парадного кабинета, Мавританской комнаты с бассейном и Камердинерской, на женской - Кленовая и Палисандровая гостиные, Сиреневый кабинет, Спальня и Свитская, еще несколько залов - "официальные". В Угловой гостиной Николай Второй принимал послов иностранных государств, в Большой и Малой библиотеках хранились книги.

Поражает убранство Кленовой гостиной и деревянной антресолью и мебелью, изготовленной из серого клена. Сиреневый кабинет - любимая комната императрицы, здесь она проводила время с детьми и фрейлинами, пила чай, читала, музицировала, иногда работала. Комнаты действительно выглядят жилыми: открытые ноты на рояле, закладка в книге, кукла, усаженная на диван. Но главное - многочисленные фотографии членов императорской семьи, которые задают совершенно особую атмосферу - трогательную и вместе с тем трагическую.

Большинство элементов интерьеров во вновь открывшихся залах - воссозданные. Из 56 тысяч предметов, хранившихся во дворце, так или иначе было утрачено 44 тысячи. Но сохранились, к примеру, деревянный кессонный потолок и дубовые панели на стенах в Приемной, свое место заняли многочисленные предметы живописи, некоторые вазы и светильники. Мебель, ткани и изразцовую отделку каминов пришлось изготовить заново - на основе архивных документов, многочисленных фотографий и небольшого числа образцов. Например, при реставрации Мавританской уборной в ходе расчистки чаши бассейна были найдены обломки узорной керамической плитки - отделки стен, а в фондах ГМЗ "Царское село" и Павловск сохранились образцы тканей - в том числе чинца (вид хлопка) с цветочным узором, которым была отделана Спальня, и шелка из Сиреневого кабинета.

Следующим этапом станет завершение реставрации центральной парадной части и отделка левого крыла Александровского дворца, где исторические интерьеры восстанавливать не планируется - помещения будут предназначены для проведения различных конференций, выставок, других мероприятий. По словам директора ГМЗ "Царское село" Ольги Таратыновой, завершение работ и официальное открытие полностью отреставрированного дворца может состояться через два года.

Справка "РГ"

Александровский дворец был заложен в 1892 года по распоряжению Екатерины Второй и по проекту знаменитого Джакомо Кваренги. С 1905 года стал постоянной резиденцией Николая Второго, и именно отсюда императорская семья 1 августа 1917 года была отправлена в Тобольск, к месту гибели.

С 1918 до 1941 года Александровский дворец был музеем, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался немецкий штаб и гестапо, в подвале - тюрьма. С 1946 года в здании хранились коллекции Института русской литературы Академии наук СССР, позднее его передали Военно-Морскому ведомству. Снова музеем Александровский дворец стал за несколько месяцев до 300-летия Царского села, осенью 2009 года. С тех пор ведутся работы по его восстановлению и приспособлению к современному использованию.