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14.08.2021 23:29
Рубрика: Происшествия

Число подтопленных населенных пунктов на Кубани выросло до 24

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Краснодарский край продолжает оставаться под ударом циклона, в регионе идут дожди, вызывающие подтопления в разных районах края. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, подтопления коснулись уже 24 населенных пунктов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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- В результате прохождения циклона в 24 населенных пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1564 домовладения зашла вода. Также пострадали 6 социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь, - говорится в сообщении оперштаба.

К текущему моменту из многих подтопленных домов вода уже ушла, из некоторых ее откачали силами ГУ МЧС региона. Сейчас остаются подтоплены 542 частных домовладения и 1,5 тысячи придомовых территорий.

С сегодняшнего утра в регионе уже начали работать оценочные комиссии, которые устанавливают ущерб от большой воды.

Как сообщалось ранее, режим ЧС из-за продолжительных ливней введен в 14 районах Краснодарского края. В Темрюке и Анапе за несколько дней выпали годовые нормы осадков, что привело к массовым подтоплениям, размытию дорог и другим чрезвычайным ситуациям.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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