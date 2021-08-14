Число подтопленных населенных пунктов на Кубани выросло до 24

Краснодарский край продолжает оставаться под ударом циклона, в регионе идут дожди, вызывающие подтопления в разных районах края. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, подтопления коснулись уже 24 населенных пунктов.

- В результате прохождения циклона в 24 населенных пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1564 домовладения зашла вода. Также пострадали 6 социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск - Керчь, - говорится в сообщении оперштаба.

К текущему моменту из многих подтопленных домов вода уже ушла, из некоторых ее откачали силами ГУ МЧС региона. Сейчас остаются подтоплены 542 частных домовладения и 1,5 тысячи придомовых территорий.

С сегодняшнего утра в регионе уже начали работать оценочные комиссии, которые устанавливают ущерб от большой воды.

Как сообщалось ранее, режим ЧС из-за продолжительных ливней введен в 14 районах Краснодарского края. В Темрюке и Анапе за несколько дней выпали годовые нормы осадков, что привело к массовым подтоплениям, размытию дорог и другим чрезвычайным ситуациям.