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14.08.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Количество осадков, выпавших на некоторых территориях Краснодарского края с 10 августа, превысило годовую норму для этих районов. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, которое провел в режиме видеоконференции Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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- Важно было не допустить человеческих жертв. Ситуация такова, что в Анапе эвакуированы 34 человека взрослых и 339 детей - это из детского комплекса "Огонек". За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков. Конечно, большая вода начала превращаться в нагонную волну, поэтому мы перестраховались, - отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора Кубани, только в Темрюкском районе оказались подтоплены 10 населенных пунктов. По информации "РГ", с 10 августа в этом районе выпал 521 миллиметр осадков.

Также Кондратьев подчеркнул, что особое внимание уделили населенным пунктам, находящимся вблизи рек. "Ситуация в Крымске научила нас тому, что это самые уязвимые места", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели 14 районов Краснодарского края. Больше всего пострадали от залповых ливней Анапа, Темрюк и Славянск-на-Кубани. По последним данным, подтоплены оказались около 1,5 тысяч домовладений, а в некоторых населенных пунктах проводилась эвакуация жителей с затопленных территорий. В частности, были эвакуированы около тысячи несовершеннолетних из детских лагерей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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